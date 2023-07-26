Житель Ингушетии накопил более ста штрафов на 106 тыс. руб.
Сотрудники управления ФССП по Ингушетии и Госавтоинспекции региона благодаря слаженной, совместной работе арестовали автомобиль жителя Ингушетии, на счету которого числится долг 106 тыс. рублей.
Как сообщает пресс-служба ведомства, все задолженности гражданина — административные штрафы за нарушения правил дорожного движения.
«В целях обеспечения надлежащего исполнения требований исполнительных документов сотрудниками Назрановского городского отделения проведена работа по аресту транспортного средства Lada», — отметили в УФССП по республике.