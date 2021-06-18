Житель Ингушетии намерен в своем селе развить агротуризм

«У меня 14 бактрианов — 11 взрослых и три верблюжонка», — рассказал порталу «Это Кавказ» владелец стада, бывший зоотехник, а ныне водитель электропогрузчика на предприятии «Сад-гигант» Муса Кодзоев.

Верблюжье молоко считается очень полезным, и у семьи Кодзоевых его охотно покупают. Верблюжью шерсть Кодзоев не стрижет, а вычесывает специальным скребком во время линьки. Кодзоевы планируют купить оборудование и делать из шерсти детские матрасы и одеяла. А ещё фермер надеется на развитие агротуризма в своем селе.