Следком

Житель Ингушетии обвиняется в нападении на правоохранителя

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В Ингушетии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК России, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Отмечается, что поздним вечером 23 декабря этого года в ходе патрулирования в городе Сунжа полицейским мобильного взвода третьей роты ОБ ППСП МО МВД России «Сунженский» установлен житель республики, совершивший проезд на запрещающий сигнал светофора. После остановки автомобиля для составления протокола об административном правонарушении нарушитель применил насилие в отношении сотрудника полиции.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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