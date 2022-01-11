Житель Ингушетии обвиняется в нарушении ПДД после гибели в автоаварии его супруги и новорожденной дочери

По данным следствия, 29 октября прошлого года в 23 часа 20 минут на ФАД «Кавказ» обвиняемый, находившийся за рулем автомашины ВАЗ-2115, нарушив правила дорожного движения, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной КамАЗ-532150 с полуприцепом.

В момент дорожно-транспортного происшествия в легковом автомобиле находились его 36-летняя супруга и девять несовершеннолетних детей.

В результате происшествия женщина и новорожденная девочка получили различные телесные повреждения, от которых скончались в лечебных учреждениях. Остальные дети и сам водитель легкового автомобиля получили ссадины и ушибы и после оказания медицинской помощи не госпитализированы.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, говорится в релизе.