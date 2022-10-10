Житель Ингушетии обвиняется в незаконном получении жилищного сертификата на 4 млн рублей
В Ингушетии прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в мошенничестве с получением жилья для вынужденных переселенцев на сумму около 4 млн рублей.
По версии следствия, мужчина, не обладая статусом вынужденного переселенца в результате военного конфликта на территории Чечни и не имея правовых оснований для его получения, предоставил в министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики фиктивные документы для предоставления ему социальной выплаты для приобретения жилья.
При этом он среди прочих документов представил фиктивное уведомление об отсутствии у члена его семьи какой-либо недвижимости, в то время, как на момент подачи документов тот являлся собственником трех домовладений, общей площадью 337 квадратных метров и земельного участка площадью 600 кв. м.
На основании представленных недостоверных сведений в 2019 году ему был выдан государственный жилищный сертификат на приобретение жилья в сумме около 4 млн рублей, на который он приобрел дом в городе Назрани, который продал, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.
Уголовное дело прокурором направлено в Магасский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.