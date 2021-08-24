Житель Ингушетии обвиняется в обстреле автомобиля оппонента в состоянии аффекта

Отмечается, что днем 15 января текущего года обвиняемый, находясь в городе Малгобеке, на почве возникшего конфликта произвел из имевшегося при себе автомата системы Калашникова калибра 5,45 мм множественные выстрелы в автомобиль ВАЗ-2107 под управлением местного жителя.

Противоправными действиями потерпевшему причинены огнестрельные ранения в область грудной клетки и мягких тканей левого плечевого сустава, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью.

В ходе предварительного следствия установлено, что указанные действия совершены обвиняемым в состоянии сильного душевного волнения (аффекта), вызванного тяжким оскорблением со стороны потерпевшего.

Обвиняемый в полном объеме признал свою вину в совершении инкриминируемого ему деяния. В ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

За совершение данного преступления УК России предусмотрено наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок.