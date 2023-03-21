Житель Ингушетии обвиняется в покушении на дачу взятки полицейскому

В ведомстве отметили, что 6 марта этого года, находясь в салоне автомобиля, принадлежащего сотруднику полиции, мужчина предпринял попытку передать тому 25 тыс. рублей за не привлечение к уголовной ответственности из-за реализации фальсифицированной алкогольной продукции. Правоохранитель от денег отказался и зафиксировал преступление.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности МВД по республике.

Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления