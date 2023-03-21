Житель Ингушетии обвиняется в покушении на дачу взятки полицейскому
В отношении 26-летнего жителя республики возбуждено уголовное дело за покушение на дачу взятки должностному лицу, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе СУ СКР по региону.
В ведомстве отметили, что 6 марта этого года, находясь в салоне автомобиля, принадлежащего сотруднику полиции, мужчина предпринял попытку передать тому 25 тыс. рублей за не привлечение к уголовной ответственности из-за реализации фальсифицированной алкогольной продукции. Правоохранитель от денег отказался и зафиксировал преступление.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности МВД по республике.
Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления