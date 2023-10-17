Житель Ингушетии обвиняется в стрельбе из травматического пистолета по односельчанину

«В сельском поселении Кантышево Назрановского района обвиняемый на почве ранее сложившихся неприязненных отношений произвёл в своего односельчанина выстрелы из травматического пистолета, причинив ему телесные повреждения в области лица и грудной клетки», — рассказал собеседник.

По его словам, фигурант причинил потерпевшему вред здоровью средней тяжести.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «з» частью 2 статьи 112 УК России (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека). Дело прокурором направлено в суд.