Обстрел

Житель Ингушетии обвиняется в стрельбе из травматического пистолета по односельчанину

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35-летний житель региона выстрелил в лицо и грудь односельчанина из травматического пистолета. Фигуранту грозит до 5 лет заключения, сообщили газете «Ингушетия» в республиканской прокуратуре.

«В сельском поселении Кантышево Назрановского района обвиняемый на почве ранее сложившихся неприязненных отношений произвёл в своего односельчанина выстрелы из травматического пистолета, причинив ему телесные повреждения в области лица и грудной клетки», — рассказал собеседник.

По его словам, фигурант причинил потерпевшему вред здоровью средней тяжести.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «з» частью 2 статьи 112 УК России (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека). Дело прокурором направлено в суд.

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