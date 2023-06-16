Житель Ингушетии осужден на 3,5 года колонии за хранение гранаты и нападение на правоохранителя

Мужчина незаконно хранил по месту своего жительства ручную осколочную гранату со взрывателем, которые в марте прошлого года обнаружили и изъяли сотрудники МВД и УФСБ по региону, говорится в релизе.

При этом отмечается, что осужденный при проведении оперативно-розыскных и иных мероприятий правоохранительными органами, высказывал публичные угрозы применить насилие, в том числе с использованием огнестрельного оружия и взрывных устройств, а также напал на сотрудника СОБР.

Сунженским районным судом гражданину назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.