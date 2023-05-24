Житель Ингушетии осужден за хранение осколочной гранаты
35-летний житель региона признан виновным в незаконном хранении взрывного устройства, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе УФСБ по республике.
Установлено, что мужчина незаконно хранил по месту своего жительства ручную осколочную гранату со взрывателем, которые в июне прошлого года обнаружили и изъяли в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия сотрудники спецслужбы.
Приговором Магасского районного суда фигуранту назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 30 тыс. рублей.