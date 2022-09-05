Житель Ингушетии осужден за нападение на пограничников

«Судом установлено, что мужчина 6 марта 2022 года в состоянии алкогольного опьянения в местности Бишт Джейрахского района республики на законное требование сотрудника погрануправления ФСБ России предъявить документы, удостоверяющие его личность, нанес ему один удар рукой в шею», — говорится в сообщении.

Приговором Джейрахского районного суда республики ему с учетом наличия на иждивении 5 несовершеннолетних детей, признания своей вины, назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.