Приговор

Житель Ингушетии осужден за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения

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К одному году колонии приговорен 41-летний житель Ингушетии за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Обвиняемый в городе Назрани, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за управление ТС в нетрезвом виде, в феврале текущего года вновь сел за руль автомобиля Hyundai Accent в состоянии наркотического опьянения, пока его не задержали госавтоинспекторы.

С учетом рецидива преступления осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Также он лишен права управлять транспортными средствами на два года.

Одновременно суд конфисковал иномарку в доход государства. Мужчина взят под стражу в зале суда.

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