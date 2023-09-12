Житель Ингушетии осужден за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения

Обвиняемый в городе Назрани, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за управление ТС в нетрезвом виде, в феврале текущего года вновь сел за руль автомобиля Hyundai Accent в состоянии наркотического опьянения, пока его не задержали госавтоинспекторы.

С учетом рецидива преступления осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Также он лишен права управлять транспортными средствами на два года.

Одновременно суд конфисковал иномарку в доход государства. Мужчина взят под стражу в зале суда.