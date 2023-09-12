Житель Ингушетии осужден за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения
К одному году колонии приговорен 41-летний житель Ингушетии за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Обвиняемый в городе Назрани, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за управление ТС в нетрезвом виде, в феврале текущего года вновь сел за руль автомобиля Hyundai Accent в состоянии наркотического опьянения, пока его не задержали госавтоинспекторы.
С учетом рецидива преступления осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Также он лишен права управлять транспортными средствами на два года.
Одновременно суд конфисковал иномарку в доход государства. Мужчина взят под стражу в зале суда.