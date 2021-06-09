Житель Ингушетии отдал мошеннику 350 тысяч, чтобы стать полицейским

«По версии следствия, мужчина, не желая выполнять взятые на себя обязательства и не имея такой возможности, в 2017 году пообещал местному жителю трудоустроить его на работу в органы внутренних дел. За помощь в трудоустройстве он попросил 350 тыс. рублей и после получения денег свое обещание не выполнил. Поняв, что злоумышленник его обманывает и не хочет возвращать полученные от него денежные средства, мужчина в июле 2020 г. обратился в правоохранительные органы за защитой своих прав», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратурой уже утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мошенника, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, в крупном размере).

Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Магасский районный суд.