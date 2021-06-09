Житель Ингушетии отдал мошеннику 350 тысяч, чтобы стать полицейским

0

В Ингушетии 55-летний мошенник, обещавший устроить местного жителя на работу в органы внутренних дел, предстанет перед судом. За помощь в трудоустройстве он попросил 350 тыс. рублей и после получения денег свое обещание не выполнил, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«По версии следствия, мужчина, не желая выполнять взятые на себя обязательства и не имея такой возможности, в 2017 году пообещал местному жителю трудоустроить его на работу в органы внутренних дел. За помощь в трудоустройстве он попросил 350 тыс. рублей и после получения денег свое обещание не выполнил. Поняв, что злоумышленник его обманывает и не хочет возвращать полученные от него денежные средства, мужчина в июле 2020 г. обратился в правоохранительные органы за защитой своих прав», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратурой уже утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мошенника, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, в крупном размере).

Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Магасский районный суд.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Госдуме предлагают снизить налоговую нагрузку на форелевые рыбхозяйства
Награжденная орденом «Родительской славы» ингушская семья получит новое жилье
В Ингушетии возбуждено уголовное дело после гибели женщины из-за утечки газа
В Ингушетии инвесторам предоставляли объекты в нарушение закона без гарантии поддержки государства
Силовики пришли с обыском в дом имама ингушского села Средние Ачалуки
Один человек погиб в результате ДТП на ФАД «Кавказ» в Ингушетии
В ингушской Сунже с утра отключат газ на время ремонта сетей
«Газпром межрегионгаз Назрань» напоминает
«Битва за Кавказ»: «Ростелеком» провел турнир по игре World of Tanks среди южных команд
Инвестиции в основной капитал Ингушетии в I квартале увеличились на 57%
В Ингушском госуниверситете прошла студенческая конференция, приуроченная ко Дню химика

Главное

Яндекс.Метрика

 