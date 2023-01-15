Криминал

Житель Ингушетии отделался штрафом за незаконную вырубку деревьев на окраине села

0

В Ингушетии задержали 34-летнего жителя Сунженского района Ингушетии за незаконную вырубку двух деревьев на окраине сельского поселения Алхасты. Мужчине предстоит возместить причиненный ущерб и уплатить штраф.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, задержанный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).

«Судом установлено, что злоумышленник при помощи бензопилы спилил два дерева породы граб, чем причинил ущерб ГКУ «Сунженское лесничество» на общую сумму более 13 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Сунженским районным судом подсудимый признан виновным, и ему с учетом возмещения причиненного ущерба, наличия на иждивении двух малолетних детей, назначено наказание в виде штрафа.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Тяжелобольную пациентку из Ингушетии перевезли в Москву спецбортом
Экс-глава следкома Ингушетии получил орден Почета за добросовестную работу
Один человек погиб в ДТП в Малгобекском районе Ингушетии
В Магасе определили победителей и призеров чемпионата Ингушетии по шахматному блицу
В Ингушетии увеличили штрафы за нарушение тишины
Два человека погибли в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Ингушетии
В Ингушетии возродят движение корреспондентов-школьников «Юнкор»
В День российской печати Глава Ингушетии встретился с региональными журналистами
Ингушетия почти полностью искоренит проблему очередности в детсады в 2023 году
В Ингушетии стартовала Всероссийская акция «Тепло для Героя»
Медработники уже в феврале начнут получать новую социальную выплату

Главное

Яндекс.Метрика

 