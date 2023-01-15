Житель Ингушетии отделался штрафом за незаконную вырубку деревьев на окраине села

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, задержанный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).

«Судом установлено, что злоумышленник при помощи бензопилы спилил два дерева породы граб, чем причинил ущерб ГКУ «Сунженское лесничество» на общую сумму более 13 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Сунженским районным судом подсудимый признан виновным, и ему с учетом возмещения причиненного ущерба, наличия на иждивении двух малолетних детей, назначено наказание в виде штрафа.