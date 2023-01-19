Житель Ингушетии отправился в колонию за хранение боевых припасов

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Суд огласил приговор со штрафом 51-летнему жителю Назрановского района по делу о хранении гранаты и десятков единиц патронов, сообщили газете «Ингушетия» в региональной прокуратуре.

«Установлено, что мужчина в нарушение закона хранил более 30 патронов калибра 5,45 миллиметра, а также ручную осколочную гранату со взрывателем», — сказал собеседник.

По его данным, боеприпасы у него обнаружили в августе сотрудники УФСБ по региону при ОРМ.

Ранее судимому жителю села Экажево вменялись ч. 1 ст. 222 УК РФ и ч. 1 ст. 222. 1 УК РФ.

Фигуранта осудили на 3,5 года лишения свободы, кроме того, обязали выплатить штраф в размере 20 тыс. руб.

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