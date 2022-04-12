Грабеж

Житель Ингушетии отправился в тюрьму за повторный грабеж

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Ранее судимого жителя сельского поселения Экажево осудили к лишению свободы за грабеж в декабре 2021 года, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Прокуратурой поддержано гособвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого 26-летнего местного жителя. Судом установлено, что злоумышленник в декабре 2021 года отобрал у гражданина иностранного государства мобильный телефон стоимостью 21 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного параграфом «г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенное с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья).

Ему назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы. С учетом рецидива преступления наказание ему предстоит отбывать в исправительной колонии строгого режима.

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