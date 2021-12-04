Житель Ингушетии отправится на обязательные работы за ложный донос на полицейского

«Судом установлено, что мужчина 21 сентября 2021 года, достоверно зная и осознавая, что сообщает заведомо ложную информацию, обратился с письменным заявлением в следственный отдел по Карабулаку СУ СКР по республике о якобы превышении своих должностных полномочий участковым уполномоченным полиции, выразившихся в его незаконном привлечении к административной ответственности. В действительности же к административной ответственности он был привлечен на законных основаниях», — сказал собеседник.

По его словам, в ходе доследственной проверки по его обращению стало известно, что обращаясь с заявлением о совершенном в отношении него преступления, он преследовал цель отомстить сотрудникам полиции за неоднократное привлечение его к уголовной и административной ответственности.

Приговором Карабулакского районного суда он признан виновным в инкриминируемом деянии и ему назначено наказание в виде 150 часов обязательных работ.