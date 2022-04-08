Житель Ингушетии отправится в колонию за ношение огнестрельного пистолета

«Судом установлено, что злоумышленник незаконно носил при себе пистолет Макарова с 9-ю патронами. Указанное оружие и боеприпасы были у него обнаружены и изъяты в ходе личного досмотра на автодороге сообщением Экажево — Али-Юрт Назрановского района республики», — говорится в сообщении.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконное ношение огнестрельного оружия и боеприпасов).

Приговором Назрановского районного суда республики с учетом рецидива преступления ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 50 тыс. рублей.