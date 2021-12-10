Житель Ингушетии отправится в колонию за угрозу ножом полицейскому

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В Ингушетии 26-летнего местного жителя признали виновным в угрозе ножом 22 мая 2021 года полицейскому, приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

«Следствием и судом установлено, что 22 мая 2021 года осужденный, находясь во дворе многоквартирного дома в Магасе, с демонстрацией ножа высказал угрозу применения насилия в отношении сотрудников полиции, находившихся в форменном обмундировании при исполнении служебных обязанностей по обеспечению общественного порядка. Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сказал собеседник.

По его словам, собранные следователем Назрановского межрайонного следственного отдела СУ СКР по региону доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора.

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