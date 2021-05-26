Житель Ингушетии отправится за решетку за избиение своего родственника

«Судом установлено, что мужчина 23 июля 2020 года на окраине с. п. Экажево в ходе внезапно возникшей бытовой ссоры нанес удары кулаком в область лица своему дальнему родственнику. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевшему причинены телесные повреждения, квалифицируемые как средний степени тяжести вред здоровью, вызвавшие длительное расстройство здоровья», — сказал собеседник.

По его словам, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Мировой судья шестого судебного участка Республики Ингушетия, с учетом позиции гособвинителя, признал его виновным в совершении инкриминируемого деяния и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.