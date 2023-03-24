Следком

Житель Ингушетии отработает 120 часов и заплатит штраф за угрозы пограничникам и «пьяную» езду

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30-летний житель Назрановского района признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти и управлении автомобилем в состоянии опьянения, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе СУ СКР по республике.

В ведомстве отметили, что в августе прошлого года обвиняемый, находясь на территории контрольно-пропускного пункта «Хамхи» в Джейрахском районе, предъявил сотрудникам Пограничного управления по региону паспорт с истекшим сроком действия. После отказа пропустить его в пограничную зону в отсутствие требуемых документов, последним высказаны угрозы применения насилия в отношении пограничников.

Кроме того, в ноябре минувшего года, ранее лишенный судебными органами права управления транспортными средствами, осужденный был остановлен автоинспекторами на стационарном посту в городе Магасе за управление автомобилем в состоянии опьянения.

В рамках уголовного дела проведены необходимые следственные действия, собрана доказательственная база.

Судом мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей и обязательных работ сроком на 120 часов.

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