Приговор

Житель Ингушетии отработает 250 часов за незаконную рубку леса

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Прокуратурой Сунженского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 44-летнего жителя Ингушетии, который обвиняется в незаконной рубке лесных насаждений.

Судом установлено, что злоумышленник в июне текущего года, на окраине сельского поселения Нестеровское, незаконно срубил дерево породы «Граб», чем причинил ущерб ГКУ «Сунженское лесничество».

Мужчина был задержан правоохранителями на месте совершения преступления с поличным.

Сунженским районным судом подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и ему с учетом возмещения причиненного ущерба назначено наказание в виде 250 часов обязательных работ, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

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