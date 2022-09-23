Житель Ингушетии отработает 250 часов за незаконную рубку леса

Судом установлено, что злоумышленник в июне текущего года, на окраине сельского поселения Нестеровское, незаконно срубил дерево породы «Граб», чем причинил ущерб ГКУ «Сунженское лесничество».

Мужчина был задержан правоохранителями на месте совершения преступления с поличным.

Сунженским районным судом подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и ему с учетом возмещения причиненного ущерба назначено наказание в виде 250 часов обязательных работ, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.