Приговор

Житель Ингушетии отработает 320 часов за езду в нетрезвом состоянии

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Ранее привлеченный к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии 40-летний житель республики осужден за аналогичное преступление, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Судом установлено, что мужчина в июле прошлого года в столице региона управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, до момента пресечения его противоправных действий сотрудником Госавтоинспекции.

Приговором Магасского районного суда ему назначено наказание в виде 320 часов обязательных работ, с лишением права управлять транспортными средствами на два года.

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