Житель Ингушетии отработает 320 часов за езду в нетрезвом состоянии

Судом установлено, что мужчина в июле прошлого года в столице региона управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, до момента пресечения его противоправных действий сотрудником Госавтоинспекции.

Приговором Магасского районного суда ему назначено наказание в виде 320 часов обязательных работ, с лишением права управлять транспортными средствами на два года.