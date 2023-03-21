Житель Ингушетии отработает 320 часов за езду в нетрезвом состоянии
Ранее привлеченный к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии 40-летний житель республики осужден за аналогичное преступление, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Судом установлено, что мужчина в июле прошлого года в столице региона управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, до момента пресечения его противоправных действий сотрудником Госавтоинспекции.
Приговором Магасского районного суда ему назначено наказание в виде 320 часов обязательных работ, с лишением права управлять транспортными средствами на два года.