Криминал

Житель Ингушетии отработает 60 часов за спиленную ольху

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Житель Сунженского района Ингушетии осужден к обязательным работам за незаконную рубку лесных насаждений, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

«Судом установлено, что злоумышленник 20 апреля 2022 года, не имея законного права на рубку лесных насаждений, на окраине Мужичи незаконно срубил сырорастущее дерево породы «Ольха», чем причинил ущерб ГКУ «Сунженское лесничество». Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции на месте совершения преступления с поличным», — говорится в сообщении.

Сунженским районным судом подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и ему с учетом возмещения причиненного ущерба назначено наказание в виде 60 часов обязательных работ.

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