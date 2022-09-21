Приговор

Житель Ингушетии отработает один год за нападение на полицейских

0

37-летний житель Назрановского района Ингушетии признан виновным в применении насилия, неопасного для жизни и здоровья, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Судом установлено, что 31 августа прошлого года два сотрудника ОМВД России по Назрановскому району находясь при исполнении своих должностных обязанностей прибыли по месту жительства подсудимого для проведения опроса.

На законные требования представителей власти о дачи объяснений по поводу полученного им в 2020 году огнестрельного ранения, он стал выражаться нецензурно. После чего, схватив кирпич, бросил его в голову сотрудника полиции, а затем нанес удар кулаком в голову второго представителя власти.

Приговором Назрановского районного суда региона, с учетом наличия на иждивении несовершеннолетнего ребенка, ему назначено наказание в виде 1 года принудительных работ с удержанием 10% в доход государства.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Госавтоинспекторы Ингушетии провели в школах «Минутки безопасности»
ЦБ рекомендовал банкам и МФО давать кредитные каникулы мобилизованным гражданам
Директор Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» посетил Госархив Ингушетии
Энергетики Ингушетии прошли обучение по концепции «нулевого травматизма»
Юный музыкант из Ингушетии в числе победителей онлайн-марафона «Родное. Народное» был представлен в Кремлевском Дворце
В селе Сурхахи Ингушетии прошло мероприятие о традициях и обычаях народа
МЧС по Ингушетии собрало на однодневные сборы глав районов и городских округов региона
Призывную комиссию по мобилизации граждан республики возглавит Глава Ингушетии
Министр обороны России поручил приступить к исполнению указа о частичной мобилизации
Сотрудник администрации Главы и правительства Ингушетии провел встречу с молодежью на тему коррупции
В Ингушском музее краеведения пройдет выставка к 100-летию Александра Зиновьева

Главное

Яндекс.Метрика

 