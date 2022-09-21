Житель Ингушетии отработает один год за нападение на полицейских

Судом установлено, что 31 августа прошлого года два сотрудника ОМВД России по Назрановскому району находясь при исполнении своих должностных обязанностей прибыли по месту жительства подсудимого для проведения опроса.

На законные требования представителей власти о дачи объяснений по поводу полученного им в 2020 году огнестрельного ранения, он стал выражаться нецензурно. После чего, схватив кирпич, бросил его в голову сотрудника полиции, а затем нанес удар кулаком в голову второго представителя власти.

Приговором Назрановского районного суда региона, с учетом наличия на иждивении несовершеннолетнего ребенка, ему назначено наказание в виде 1 года принудительных работ с удержанием 10% в доход государства.