Житель Ингушетии отработал 100 часов в ЖКХ Магаса за езду без прав

«41-летний житель Магаса решением суда привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством без водительских прав. В рамках возбужденного исполнительного производства судебный пристав-исполнитель вручил правонарушителю постановление о направлении к месту отбытия наказания. На исполнении в отделении судебных приставов находилось исполнительное производство об административном наказании в виде обязательных работ на срок 100 часов», — говорится в сообщении.

Отбывать наказание мужчину направили в ЖКХ Магаса, чтобы он занимался общественно-полезным трудом. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.