УФССП

Житель Ингушетии отработал 100 часов в ЖКХ Магаса за езду без прав

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Жителя Ингушетии привлекли к административной ответственности за управление автомобилем без водительского удостоверения. Мужчина отработал 100 часов обязательных работ в ЖКХ Магаса, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

«41-летний житель Магаса решением суда привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством без водительских прав. В рамках возбужденного исполнительного производства судебный пристав-исполнитель вручил правонарушителю постановление о направлении к месту отбытия наказания. На исполнении в отделении судебных приставов находилось исполнительное производство об административном наказании в виде обязательных работ на срок 100 часов», — говорится в сообщении.

Отбывать наказание мужчину направили в ЖКХ Магаса, чтобы он занимался общественно-полезным трудом. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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