Житель Ингушетии отработал 120 часов в родном селе за пьяную езду
В Ингушетии осудили 26-летнего местного жителя за пьяную езду. В качестве наказания мужчина отработал 120 часов в родном селе, сообщает пресс-служба УФССП России по региону.
«26-летнего мужчину привлекли к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде и лишили права управления транспортным средством. На исполнении УФССП России по республике находилось исполнительное производство об административном наказании в виде обязательных работ на срок 120 часов», — говорится в сообщении.
Должник по направлению судебного пристава-исполнителя принят в одну из управляющих компаний Назрановского района, чтобы бесплатно в качестве разнорабочего выполнять работы по благоустройству территории родного села.
На сегодняшний день на основании табеля учета времени рабочих часов исполнительное производство окончено фактическим исполнением.