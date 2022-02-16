Житель Ингушетии отработал 120 часов в родном селе за пьяную езду

«26-летнего мужчину привлекли к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде и лишили права управления транспортным средством. На исполнении УФССП России по республике находилось исполнительное производство об административном наказании в виде обязательных работ на срок 120 часов», — говорится в сообщении.

Должник по направлению судебного пристава-исполнителя принят в одну из управляющих компаний Назрановского района, чтобы бесплатно в качестве разнорабочего выполнять работы по благоустройству территории родного села.

На сегодняшний день на основании табеля учета времени рабочих часов исполнительное производство окончено фактическим исполнением.