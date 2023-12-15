ДТП

Житель Ингушетии ответит в суде за ДТП с гибелью человека

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За дорожно-транспортное происшествие с гибелью человека 26-летний житель региона ответит в суде, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Как отметил собеседник издания, в мае этого года мужчина, ранее лишенный прав, управляя ВАЗ-211440, на ФАД «Кавказ» в сельском поселении Нестеровское Сунженского района превысил допустимую скорость, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Toyota Corolla.

В результате автоаварии 23-летнему пассажиру, находившемуся в автомобиле обвиняемого, были причинены тяжкие телесные повреждения, от которых тот скончался в больнице.

Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Сунженский районный суд.

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