Житель Ингушетии ответит в суде за ДТП с гибелью человека

Как отметил собеседник издания, в мае этого года мужчина, ранее лишенный прав, управляя ВАЗ-211440, на ФАД «Кавказ» в сельском поселении Нестеровское Сунженского района превысил допустимую скорость, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Toyota Corolla.

В результате автоаварии 23-летнему пассажиру, находившемуся в автомобиле обвиняемого, были причинены тяжкие телесные повреждения, от которых тот скончался в больнице.

Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Сунженский районный суд.