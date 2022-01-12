Житель Ингушетии ответит в суде за незаконную рубку дерева

«Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 260 УК РФ. По версии дознания, злоумышленник, не имея законного права на рубку сырорастущих деревьев, на участке лесистой местности на окраине с. п. Алхасты совершил незаконную рубку ольхи длиной 4 метра, объемом 0,82 куб. м», — говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом он причинил ГКУ «Сунженское лесничество» ущерб на сумму около 10 тыс. рублей.

Уголовное дело прокурором направлено мировому судье судебного участка № 13 для рассмотрения по существу.