Житель Ингушетии ответит в суде за предоставление поддельного диплома при трудоустройстве в МВД

«В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК России (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков)», — рассказал собеседник.

По его словам, фигурант предоставил при трудоустройстве на службу в ОВД подложный диплом об окончании Ингушского государственного университета.

Как прокомментировали газете «Ингушетия» в региональном МВД, в рамках инкриминируемой статьи мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

По данному факту проводится проверка.