Житель Ингушетии ответит в суде за предоставление поддельного диплома при трудоустройстве в МВД
Житель республики ответит в суде за трудоустройство в правоохранительные органы с поддельным дипломом о наличии высшего образования, сообщили газете «Ингушетия» в четверг, 12 октября, в правоохранительных органах.
«В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК России (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков)», — рассказал собеседник.
По его словам, фигурант предоставил при трудоустройстве на службу в ОВД подложный диплом об окончании Ингушского государственного университета.
Как прокомментировали газете «Ингушетия» в региональном МВД, в рамках инкриминируемой статьи мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.
По данному факту проводится проверка.