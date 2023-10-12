Суд

Житель Ингушетии ответит в суде за предоставление поддельного диплома при трудоустройстве в МВД

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Житель республики ответит в суде за трудоустройство в правоохранительные органы с поддельным дипломом о наличии высшего образования, сообщили газете «Ингушетия» в четверг, 12 октября, в правоохранительных органах.

«В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК России (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков)», — рассказал собеседник.

По его словам, фигурант предоставил при трудоустройстве на службу в ОВД подложный диплом об окончании Ингушского государственного университета.

Как прокомментировали газете «Ингушетия» в региональном МВД, в рамках инкриминируемой статьи мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

По данному факту проводится проверка.

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