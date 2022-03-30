Житель Ингушетии ответит в суде за пьяное ДТП с пострадавшим

«По версии следствия, мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, столкнулся с впереди движущимся автомобилем ГАЗ-53Б. В результате данного ДТП 44-летнему пассажиру автомобиля марки ВАЗ-21099 были причинены тяжкие телесные повреждения. Уголовное дело прокурором направлено в Сунженский районный суд Республики Ингушетия для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).