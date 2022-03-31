Житель Ингушетии ответит в суде за самовольное подключение к газопроводу

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Прокуратура Карабулака утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в самовольном подключении к газопроводу, сообщает пресс-служба регионарной прокуратуры.

«Данный гражданин ранее привлекался к административной ответственности за самовольное подключение к газораспределительной сети. На этот раз мужчина, используя полимерную трубу и металлический краник, подключился к распределительной газовой коммуникации, находящейся в шаговой доступности от его домовладения в городе Карабулаке», — говорится в сообщении.

Уголовное дело прокурор направил на рассмотрение в Карабулакский районный суд.

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