Житель Ингушетии ответит в суде за самовольное подключение к газопроводу
Прокуратура Карабулака утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в самовольном подключении к газопроводу, сообщает пресс-служба регионарной прокуратуры.
«Данный гражданин ранее привлекался к административной ответственности за самовольное подключение к газораспределительной сети. На этот раз мужчина, используя полимерную трубу и металлический краник, подключился к распределительной газовой коммуникации, находящейся в шаговой доступности от его домовладения в городе Карабулаке», — говорится в сообщении.
Уголовное дело прокурор направил на рассмотрение в Карабулакский районный суд.