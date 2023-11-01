Житель Ингушетии ответит в суде за стрельбу из пневматического пистолета по детям

Отмечается, что 15 апреля 2023 года, находясь по месту своего жительства в МКД по улице Московская, мужчина с балкона произвел выстрелы из пневматического пистолета в сторону прохожих. Тяжкий вред здоровью причинен одной девочке, вторая малолетняя и 42-летняя женщина пострадали (легкий вред).

В отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено прокурором в Магасский районный суд региона.