Прокуратура

Житель Ингушетии ответит в суде за стрельбу из пневматического пистолета по детям

0

В хулиганстве с применением оружия обвиняется 29-летний житель города Назрани, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе надзорного ведомства по республике.

Отмечается, что 15 апреля 2023 года, находясь по месту своего жительства в МКД по улице Московская, мужчина с балкона произвел выстрелы из пневматического пистолета в сторону прохожих. Тяжкий вред здоровью причинен одной девочке, вторая малолетняя и 42-летняя женщина пострадали (легкий вред).

В отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено прокурором в Магасский районный суд региона.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Сотрудники МЧС по Ингушетии ликвидировали условный пожар на нефтебазе
В селе Сурхахи Ингушетии построили новую школу на 704 места
В селе Аки-Юрт Ингушетии обустроили тротуар и установили освещение
Принять участие в онлайн-зачете по финансовой грамотности приглашают жителей Ингушетии
В постпредстве Ингушетии в Москве провели День памяти жертв трагических событий осени 1992 года
В машине жителя Ингушетии нашли 9 кг золота на 55 млн рублей
В Назрани обустраивают ливневую канализацию на улице Дидигова
Межведомственная комиссия проверит АЗС Ингушетии на правомерность их деятельности
Не пропустившего пешехода водителя BMW задержали в Ингушетии
Главой сельского поселения Барсуки Ингушетии стал Магомед-Башир Куриев
Мохаммад Янарсанов из Ингушетии стал чемпионом всероссийского турнира в Нальчике

Главное

Яндекс.Метрика

 