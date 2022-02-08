Житель Ингушетии ответит в суде за угон автомобиля у знакомого

«По версии следствия, злоумышленник в августе 2020 года в сельском поселении Экажево, находясь в гостях у своего знакомого, под предлогом проверки технического состояния автомобиля для покупки, угнал транспортное средство. Через некоторое время автомобиль он продал третьему лицу, неосведомленному о совершенном преступлении», — говорится в сообщении.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, с причинением значительного ущерба).

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Назрановский районный суд республики.