Житель Ингушетии ответит в суде за угон автомобиля у знакомого
В Ингушетии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего местного жителя, который угнал автомобиль у своего знакомого и продал, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
«По версии следствия, злоумышленник в августе 2020 года в сельском поселении Экажево, находясь в гостях у своего знакомого, под предлогом проверки технического состояния автомобиля для покупки, угнал транспортное средство. Через некоторое время автомобиль он продал третьему лицу, неосведомленному о совершенном преступлении», — говорится в сообщении.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, с причинением значительного ущерба).
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Назрановский районный суд республики.