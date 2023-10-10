Житель Ингушетии перепродал купленную в долг за 4,6 млн рублей иномарку

«Фигурант в 2020 году заключил со своим знакомым договор купли-продажи автомобиля марки «Мерседес Бенц S500» с условием погашения стоимости автомобиля не позднее трех месяцев с момента заключения сделки», — рассказал собеседник.

По его словам, мужчина в течение трех лет деньги не вернул, а автомобиль продал третьему лицу, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб.

Отмечается, что уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в суд