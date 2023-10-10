Житель Ингушетии перепродал купленную в долг за 4,6 млн рублей иномарку
Житель региона взял в долг автомобиль за 4,6 млн рублей и продал его, не вернув деньги покупателю. Мужчине грозит до 10 лет заключения, сообщили газете «Ингушетия» в региональной прокуратуре во вторник, 10 октября.
«Фигурант в 2020 году заключил со своим знакомым договор купли-продажи автомобиля марки «Мерседес Бенц S500» с условием погашения стоимости автомобиля не позднее трех месяцев с момента заключения сделки», — рассказал собеседник.
По его словам, мужчина в течение трех лет деньги не вернул, а автомобиль продал третьему лицу, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб.
Отмечается, что уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в суд