Мошенничество

Житель Ингушетии перевел дистанционному мошеннику 240 тыс. рублей

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Житель Назрани перевел дистанционному мошеннику крупную сумму денег, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МВД по республике.

Неизвестный, назвавшийся «Антоном», разместил в сети «Интернет» объявление о продаже фуговально-рейсмусового станка. Решив купить его, мужчина перечислил на банковский счет «продавца» 240 тыс. рублей, после чего тот прервал связь.

В действиях «Антона» усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК России, полицией проводится проверка.

В министерстве внутренних дел в очередной раз призвали граждан не доверять объявлениям незнакомых лиц в социальных сетях о продаже того или иного товара.

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