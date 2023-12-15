Житель Ингушетии перевел дистанционному мошеннику 240 тыс. рублей

Неизвестный, назвавшийся «Антоном», разместил в сети «Интернет» объявление о продаже фуговально-рейсмусового станка. Решив купить его, мужчина перечислил на банковский счет «продавца» 240 тыс. рублей, после чего тот прервал связь.

В действиях «Антона» усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК России, полицией проводится проверка.

В министерстве внутренних дел в очередной раз призвали граждан не доверять объявлениям незнакомых лиц в социальных сетях о продаже того или иного товара.