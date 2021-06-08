Мошенничество

Житель Ингушетии по поддельному стажу водителя скорой помощи получил в качестве надбавок свыше 40 тыс. рублей

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Житель сельского поселения Кантышево Назрановского района Ингушетии для получения надбавок к заработной плате предоставил по месту работы в центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи трудовую книжку с фиктивной записью о работе водителем станции скорой помощи с 2010 по 2017 год, сообщает пресс-служба МВД региона.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установили, что житель с. Кантышево 1970 г. р. в целях получения необоснованных надбавок за стаж работы водителем выездной бригады скорой помощи предоставил в отдел кадров ГБУЗ «Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» трудовую книжку с фиктивной записью о работе водителем станции скорой помощи Карабулакской городской больницы с 2010 по 2017 год», — говорится в сообщении.

В результате чего мужчина в период с 2020 по 2021 год присвоил свыше 40 тысяч рублей, о чем у него принята явка с повинной.

По данному факту в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ.

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