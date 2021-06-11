Житель Ингушетии подозревается в даче взятки полицейскому
В отношении 30-летнего жителя Ингушетии возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.291 УК России — «дача взятки должностному лицу», сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
По данным следствия, 1 июня этого года подозреваемый, доставленный в МО МВД России «Сунженский» за совершение административного правонарушения, дал взятку сотруднику полиции за возможность покинуть территорию отдела полиции, не дожидаясь составления в отношении него административного материала.
Сотрудник от получения взятки отказался.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, говорится в релизе.