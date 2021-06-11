Взятка

Житель Ингушетии подозревается в даче взятки полицейскому

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В отношении 30-летнего жителя Ингушетии возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.291 УК России — «дача взятки должностному лицу», сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, 1 июня этого года подозреваемый, доставленный в МО МВД России «Сунженский» за совершение административного правонарушения, дал взятку сотруднику полиции за возможность покинуть территорию отдела полиции, не дожидаясь составления в отношении него административного материала.

Сотрудник от получения взятки отказался.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, говорится в релизе.

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