Житель Ингушетии подозревается в дискредитации Вооруженных сил России

Отмечается, что 8 августа этого года сотрудники ЦПЭ и ВОГ МВД России в республике совместно с коллегами из УФСБ установили, что 20 февраля местный житель разместил на своей персональной странице в популярной социальной сети комментарий, содержащий признаки публичных действий, направленных на дискредитацию использования ВС в целях защиты интересов России и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности.

В действиях гражданина усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.3 КоАП.