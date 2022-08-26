Трудовые мигранты

Житель Ингушетии подозревается в фиктивной постановке на учет троих граждан Узбекистана

0

Сотрудники МО МВД России «Сунженский» совместно с коллегами из УФСБ по Ингушетии в ходе оперативно-профилактических мероприятий выявили факт фиктивной постановки жителем сельского поселения Троицкое на миграционный учет трех граждан Узбекистана.

В действиях мужины усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК России.

Деяние наказывается штрафом в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода, либо принудительными работами на срок до трех лет или лишением свободы на срок до 3-х лет.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии скоро появится современная художественная галерея
За хранение пистолета жителя Ингушетии приговорили к принудительным работам
В ингушском селе Нижние Ачалуки возвели стелу в память о Герое СССР дагестанце Валентине Эмирове
За хищение пенсии умершего отца оштрафован житель Ингушетии 
В Ингушетии открыты два пункта долговременного пребывания 300 беженцев из Украины и ЛДНР
В городе Назрани Ингушетии обустроили контейнерную площадку для сбора ТБО
Три человека пострадали в автоаварии в Ингушетии
В Ингушетии запустят ферму по выращиванию индейки на 5 тыс. голов
Жителя Ингушетии будут судить за кражу иномарки
Покупка криптовалюты обернулась для жителя Ингушетии потерей более 260 тыс. рублей
Первый заместитель прокурора Ингушетии проведет прием граждан в ГУП «Ингушавтотранс»

Главное

Яндекс.Метрика

 