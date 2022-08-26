Житель Ингушетии подозревается в фиктивной постановке на учет троих граждан Узбекистана
Сотрудники МО МВД России «Сунженский» совместно с коллегами из УФСБ по Ингушетии в ходе оперативно-профилактических мероприятий выявили факт фиктивной постановки жителем сельского поселения Троицкое на миграционный учет трех граждан Узбекистана.
В действиях мужины усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК России.
Деяние наказывается штрафом в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода, либо принудительными работами на срок до трех лет или лишением свободы на срок до 3-х лет.