Следком

Житель Ингушетии подозревается в хищении пенсии умершей матери

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В отношении 56-летнего жителя Ингушетии возбуждено уголовное дело. Он подозревается в «краже, то есть тайное хищение чужого имущества», сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, в течение года местный житель похищал с банковской карты денежные средства, которые начислялись в качестве пенсии его матери, скончавшейся в декабре 2021 года. Общая сумма 250 тыс. рублей.

В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления.

 

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