Житель Ингушетии подозревается в хищении пенсии умершей матери

По данным следствия, в течение года местный житель похищал с банковской карты денежные средства, которые начислялись в качестве пенсии его матери, скончавшейся в декабре 2021 года. Общая сумма 250 тыс. рублей.

В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления.