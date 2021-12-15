Житель Ингушетии подозревается в нападении на полицейского

«По данным следствия, вечером 23 октября 2021 года подозреваемый мужчина, находясь в городе Магасе, применил насилие не опасное для жизни и здоровья в отношении сотрудника правоохранительного органа, находившегося при исполнении своих служебных обязанностей в связи с проведением оперативно-розыскных мероприятий по сообщению о совершении преступления», — отметили в ведомстве.

По ходатайству следствия в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.