Следком

Житель Ингушетии подозревается в оскорблении ветеранов ВОВ

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В отношении 32-летнего жителя Ингушетии возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК России — «реабилитация нацизма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», сообщает пресс-служба СКР по региону.

По данным следствия, 12 июля 2021 года подозреваемый разместил в сети «Интернет» информационный материал, в котором негативно высказался о праздновании Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, унижая честь и достоинство ветеранов ВОВ.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также местонахождения и задержание подозреваемого.

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