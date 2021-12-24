Житель Ингушетии подозревается в покушении на дачу взятки полицейскому

По данным следствия, 2 декабря 2021 года подозреваемый, находясь в служебном помещении МО МВД России «Сунженский», неоднократно предлагал сотруднику полиции 50 тыс. рублей за прекращение уголовного дела, возбужденного ранее в отношении его знакомого, и возврата арестованного автотранспортного средства. Сотрудник полиции от получения взятки отказался.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.