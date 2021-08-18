Житель Ингушетии подозревается в размещении материалов экстремистского характера в социальных сетях

Как установлено в ходе предварительного следствия, в апреле текущего года подозреваемый, находясь в городе Назрани, с использованием мобильного телефона «Xiaomi», подключенного к сети «Интернет», разместил в социальной сети текстовые сообщения и информационные материалы, содержание которых направлено на унижение достоинства лиц другой национальности.

Отмечается, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности по статье 20.3.1. КоАП России — «совершение действий, направленных на унижение достоинства группы лиц по признаку принадлежности к социальной группе».

В настоящее время проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.