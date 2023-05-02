Житель Ингушетии получил 10 лет колонии за поставки героина в СКФО
Вынесен приговор участнику межрегиональной преступной группы, занимающейся доставкой в регионы Северо-Кавказского федерального округа крупных партий героина, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе управления ФСБ по республике.
«В апреле 2022 года сотрудники УФСБ России по Ингушетии и республиканского МВД в результате оперативно-разыскного мероприятия по месту проживания жителя республики, 1988 года рождения, причастного к организации межрегионального канала поставки наркотиков в крупном размере на территорию республик СКФО, обнаружен и изъят героин массой 545,9 грамма», — сказал сотрудник пресс-службы.
По словам представителя пресс-службы, мужчину осудили по ч. 3 ст. 30, п. «г», ч. 4 ст. 228.1 УКРФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).
Его приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.