Криминал

Житель Ингушетии получил 10 лет колонии за поставки героина в СКФО

0

Вынесен приговор участнику межрегиональной преступной группы, занимающейся доставкой в регионы Северо-Кавказского федерального округа крупных партий героина, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе управления ФСБ по республике.

«В апреле 2022 года сотрудники УФСБ России по Ингушетии и республиканского МВД в результате оперативно-разыскного мероприятия по месту проживания жителя республики, 1988 года рождения, причастного к организации межрегионального канала поставки наркотиков в крупном размере на территорию республик СКФО, обнаружен и изъят героин массой 545,9 грамма», — сказал сотрудник пресс-службы.

По словам представителя пресс-службы, мужчину осудили по ч. 3 ст. 30, п. «г», ч. 4 ст. 228.1 УКРФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).

Его приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Команда из столицы Ингушетии стала победителем Кубка академии регби «Юг-2023»
В музее ИЗО Ингушетии пройдет мастер-класс по изготовлению броши из шерсти
В Ингушетии ожидаются сильные дожди с градом и ветром до 25 метров в секунду
Победителями и призерами Всероссийского юношеского турнира в Челябинске стали четверо ингушских дзюдоистов
Имран Парчиев вошел в число призеров Всероссийского турнира в Волгограде
В Экажево локализовали крупный пожар в жилом доме
Глава Ингушетии поздравил с юбилеем старейшую газету в регионе «Сердало»
СК Ингушетии возбудил уголовное дело по факту истязания 4-летней девочки
Глава Ингушетии прокомментировал инцидент с истязаниями четырехлетней девочки в Малгобеке
Власти проверяют сообщения об истязании девочки в Ингушетии
Кавказское гостеприимство обсудят на семинар-совещании в горной Ингушетии 

Главное

Яндекс.Метрика

 