Житель Ингушетии получил 10 месяцев колонии за нападение на полицейского
Вынесен приговор 28-летнему жителю Ингушетии. Он получил 10 месяцев колонии общего режима за «применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.
Следствием и судом установлено, что в марте прошлого года сотрудниками полиции для проверки документов остановлен автомобиль марки ВАЗ-21114 под управлением осужденного, у которого, как выяснилось, необходимые документы отсутствовали, а сам он находился за рулем в нетрезвом виде.
При следовании на патрульном автомобиле в лечебное учреждение для освидетельствования, мужчина, воспользовавшись снижением скорости, выскочил из автомобиля, чтобы совершить побег.
При попытке усадить его обратно в машину он оказал сопротивление и причинил одному из сотрудников полиции телесное повреждение, которое расценивается как причинение средней тяжести вреда здоровью человека.