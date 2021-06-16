Приговор

Житель Ингушетии получил 10 месяцев колонии за нападение на полицейского

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Вынесен приговор 28-летнему жителю Ингушетии. Он получил 10 месяцев колонии общего режима за «применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Следствием и судом установлено, что в марте прошлого года сотрудниками полиции для проверки документов остановлен автомобиль марки ВАЗ-21114 под управлением осужденного, у которого, как выяснилось, необходимые документы отсутствовали, а сам он находился за рулем в нетрезвом виде.

При следовании на патрульном автомобиле в лечебное учреждение для освидетельствования, мужчина, воспользовавшись снижением скорости, выскочил из автомобиля, чтобы совершить побег.

При попытке усадить его обратно в машину он оказал сопротивление и причинил одному из сотрудников полиции телесное повреждение, которое расценивается как причинение средней тяжести вреда здоровью человека.

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