Житель Ингушетии получил 12 лет колонии за участие в террористической организации

Отмечается, что фигурант был участником «Имарата Кавказ» с 2017 года. В период с июля 2020 по август 2020 года Евлоев подыскал в Ингушетии конспиративное жилье для тайного проживания руководителя террористической организации, а также ее участников. Подсудимый арендовал для этих целей жилой дом, после чего обеспечил заселение указанных лиц в это жилище, снабжение их продуктами питания и предметами первой необходимости, а также организовал оказание медицинской помощи одному из участков террористической организации.

Также осужденный осуществил тайную перевозку руководителя «Имарата Кавказ», а затем нашел и стал готовить для него новое жилье.

Установлено, что в период с марта 2017 по март 2020 года Евлоев незаконно хранил, переносил и перевозил для использования при осуществлении террористической деятельности огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства, мины и гранаты.

Мужчина обвинялся по ч. 2 ст. 205.5 (участие в террористической организации), ч. 2 ст. 208 (участие в НВФ), ч. 3 ст. 222 (хранение и перевозка оружия) и ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (хранение и перевозка взрывчатки), ему назначено 12 лет колонии строгого режима, с отбыванием первых 4 лет в тюрьме и штрафом в размере 200 тыс. руб.