Житель Ингушетии получил 1,5 года колонии-поселения за незаконное хранение оружия
24-летний житель республики приговорен к 1,5 года колонии-поселения за незаконное приобретение и хранение оружия, также он оштрафован на 30 тыс. рублей, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе управления ФСБ по региону.
«УФСБ в результате проведенного оперативно-разыскного мероприятия у осужденного по месту жительства обнаружен и изъят пистолет конструкции Макарова с прибором для бесшумной стрельбы и магазин к нему, снаряженный семью патронами калибра 9 мм, а также ручная граната с взрывателем», — сказал представитель силового ведомства.
По его словам, Магасским районным судом гражданин признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 222.1 УК России.
Приговор вступил в законную силу.