Житель Ингушетии получил 2 года колонии за стрельбу в своего дядю

«Суд установил, что злоумышленник вечером 16 июня 2021 года в с. п. Сагопши Малгобекского района в результате бытовой ссоры выстрелил в своего дядю три раза из огнестрельного оружия, чем причинил ему тяжкий вред здоровью. В соответствии с позицией прокурора, с учетом обстоятельств преступления и личности подсудимого, суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Осужденный взят под стражу в зале судебного заседания. Приговор не вступил в законную силу.