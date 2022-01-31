Прокуратура

Житель Ингушетии получил 2 года колонии за стрельбу в своего дядю

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50-летний житель сельского поселения Сагопши Малгобекского района Ингушетии осужден к двум годам исправительной колонии общего режима за стрельбу в июне 2021 года в своего дядю, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Суд установил, что злоумышленник вечером 16 июня 2021 года в с. п. Сагопши Малгобекского района в результате бытовой ссоры выстрелил в своего дядю три раза из огнестрельного оружия, чем причинил ему тяжкий вред здоровью. В соответствии с позицией прокурора, с учетом обстоятельств преступления и личности подсудимого, суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Осужденный взят под стражу в зале судебного заседания. Приговор не вступил в законную силу.

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